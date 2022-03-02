Европарламент предлагает отключить от SWIFT Беларусь

Политика
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Европарламент 1 марта принял резолюцию, в которой призвал ввести больше санкций против России из-за ее войны против Украины, а также отключить от системы межбанковских платежей SWIFT и Беларусь. Кроме того, Европарламент высказался в пользу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Резолюцию поддержали 637 парламентариев, против проголосовали 13, 26 воздержались.

Европарламентарии считают нужным ввести ограничения на импорт из России. В частности, речь идет о покупке нефти и газа. Также предлагается и полностью закрыть для российских банков доступ к европейской финансовой системе, а также отключить ее из системы SWIFT. Ряд санкций, включая запрет SWIFT, должен быть распространен на Беларусь на основании ее прямой поддержки российского вторжения в Украину.

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