«Реальная возможность дефолта». Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Беларуси

Мировое рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси с уровня В до ССС.

В классификации экономических рисков уровень ССС означает «Существенный кредитный риск. Реальная возможность дефолта».

Рост риска дефолта связан с вторжением в Украину и ожиданием новых санкций.

В сообщении рейтингового агентства говорится, что «роль Беларуси в российском вторжении в Украину, высокий риск новых санкций, тесные экономические и финансовые связи с Россией создают значительные риски для макрофинансовой стабильности и повышают неопределенность в отношении способности страны выполнять свои внешние обязательства».

Аналитики агентство убеждены, что Россия не предоставит Беларуси финансовую помощь для погашения долгов. Россия сама оказалась в тяжелейшем экономическом положении.

Эксперты подчеркивают, что новые санкции стран мира теперь обойти не удастся.

Референдум, проведенный режимом Лукашенко 27 февраля в условиях фактический войны, не способствует завершению внутриполитического кризиса в Беларуси, связанного с фальсификацией очередных выборов президента.

Агентство Fitch прогнозирует снижение курса беларуского рубля.