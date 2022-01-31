Найдено тело второго ребенка, утонувшего в Западной Двине в конце декабря

31 января при проведении поисковых работ в Западной Двине удалось поднять тело второго ребенка, утонувшего в в конце декабря. Поиски второго школьника длились более месяца.

Тело 10-летнего ребенка нашли на глубине 3,5-4 метра в 30 метрах от берега и в 700 метрах от места утопления, сообщает МЧС.

Как сообщалось ранее, 29 декабря в 16:28 спасателям поступило сообщение о провалившихся под лед двух детях на реке Западная Двина вблизи деревни Козьянки Полоцкого района. Ребята катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину. Течением их стало уносить вдоль нее, после они ушли под лед. Тело одного из мальчиков было найдено 16 января.