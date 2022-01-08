Стали известны новые подробности о поиске утонувших в Полоцком районе детей

Два мальчика утанули в Западной Двине 29 декабря вблизи деревни Козьянки. Ребята, 10 и 12 лет, провалились под лед, катаясь на тюбинге с берега реки. Их тела до сих пор ищут спасатели.

Поисковые работы, как рассказал на брифинге с представителями СМИ начальник Витебского областного управления МЧС, полковник внутренней службы Сергей Мелешкин, проводятся силами МЧС и ОСВОДа. Произведено 188 спусков на воду, обследовано порядка шести гектаров акватории реки, 123 часа водолазы провели подо льдом.

К поискам привлечены не только местные специалисты, но и спасатели из Могилевской и Минской областей, а также столичный ОСВОД. Работы не останавливаются. Поисковые работу произведены в месте утопления детей и вниз по реке, в районе опор старого и нового мостов, возле Софийского собора. Задействовано 10 единиц техники МЧС, 37 человек, в их числе 14 спасателей. Дополнительно поиски ведут 18 представителей ОСВОДа, в том числе 16 водолазов.

Сергей Мелешкин отметил, что действовать приходится в самых непростых условиях. Это связано с падением уровня воды в реке, с опасностью нахождения подо льдом, а также наличием подводных течений и большого количества так называемой шуги. Тем не менее спасатели делают все возможное и однозначно надеются найти тела мальчиков.