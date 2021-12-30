В Полоцком районе ищут трупы двоих мальчиков, провалившихся под лед

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В Полоцке на реке Западная Двина два мальчика провалились под лед: их ищут, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о провалившихся под лед детях около деревни Козьянки поступило 29 декабря в 16.28. В промоине на Западной Двине на расстоянии около 15 м от берега утонули двое детей.

«Как стало известно из обстоятельств предварительной проверки, два мальчика 2009 и 2011 годов рождения катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину. Течением их стало уносить вдоль нее, в конце они ушли под лед», — рассказали в управлении, пишет БелТА.

Для поиска детей задействовано 11 единиц аварийно-спасательной техники и более 30 человек личного состава МЧС и ОСВОД.

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