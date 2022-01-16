В Полоцком районе найдено тело одного из мальчиков, утонувших в конце декабря

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Тело одного из мальчиков – 2009 года рождения, 16 января обнаружили в реке Западная Двина водолазы на расстоянии 700-800 метров от места утопления, приблизительно около 30 метров от берега, на глубине 3,5-4 метра, сообщает пресс-служба МЧС.

Поиски второго ребенка продолжаются.

По данным следствия, днем 29 декабря прошлого года мальчики 2009 и 2011 годов рождения катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину. Их стало уносить течением, а потом они ушли под лед.

В Ушачском районе рыбак на мотоцикле провалился под лед. Тело мужчины нашли спустя неделю

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