В Полоцком районе найдено тело одного из мальчиков, утонувших в конце декабря

Тело одного из мальчиков – 2009 года рождения, 16 января обнаружили в реке Западная Двина водолазы на расстоянии 700-800 метров от места утопления, приблизительно около 30 метров от берега, на глубине 3,5-4 метра, сообщает пресс-служба МЧС.

Поиски второго ребенка продолжаются.

По данным следствия, днем 29 декабря прошлого года мальчики 2009 и 2011 годов рождения катались на тюбинге с берега реки и провалились в промоину. Их стало уносить течением, а потом они ушли под лед.