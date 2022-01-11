Стало известно когда витебские десантники вернутся из Казахстана

Казахстанские власти через два дня намерены начать вывод военных группировки ОДКБ.

Через два дня начнётся вывод иностранных войск из Казахстана. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Острая фаза военного конфликта завершена. Через два дня начнется вывод контингента. Он займет не более 10 дней, сообщил в своём выступлении Токаев.

Напомним, что 7 января в Казахстан в рамках договора ОДКБ и по распоряжению президент Лукашенко была направлена рота беларуских десантников из Витебска. Они всего несколько дней поохраняли вместе с россиянами один объект (военный аэродром и расположенный там же арсенал) и уже возвращаются на родину.

Видимо, своих самолетов у беларуских десантников нет, поэтому их перевозят туда-сююда транспортные самолёты российской армии.

Как оказалось, нет никаких боевых действий. «Двадцать тысяч террористов», о которых ранее заявлял Товаев, растворились в воздухе.

Еще одна «маленькая победоносная война», придуманная диктаторами, завершилась «победой». Еще один грандиозный обман.

Радует, что наши соотвечественники скоро вернутся живыми и здоровыми.