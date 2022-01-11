Стало известно когда витебские десантники вернутся из Казахстана

Армия
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Казахстанские власти через два дня намерены начать вывод военных группировки ОДКБ.

Через два дня начнётся вывод иностранных войск из Казахстана. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Острая фаза военного конфликта завершена. Через два дня начнется вывод контингента. Он займет не более 10 дней, сообщил в своём выступлении Токаев.

Напомним, что 7 января в Казахстан в рамках договора ОДКБ и по распоряжению президент Лукашенко была направлена рота беларуских десантников из Витебска. Они всего несколько дней поохраняли вместе с россиянами один объект (военный аэродром и расположенный там же арсенал) и уже возвращаются на родину.

Видимо, своих самолетов у беларуских десантников нет, поэтому их перевозят туда-сююда транспортные самолёты российской армии.

Как оказалось, нет никаких боевых действий. «Двадцать тысяч террористов», о которых ранее заявлял Товаев, растворились в воздухе.

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Еще одна «маленькая победоносная война», придуманная диктаторами, завершилась «победой». Еще один грандиозный обман.

Радует, что наши соотвечественники скоро вернутся живыми и здоровыми.

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