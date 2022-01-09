Витебские десантники охраняют военный аэродром Казахстана

Стали известны некоторые подробности о месте нахождения витебских десантников, посланных в зону вооруженного конфликта в Казахстане.

Беларуские солдаты из 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций выполняют задачу по охране военного аэродрома Жетыген, расположенном северо-восточнее Алматы, бывшей столицы Казахстана.

Пропагандистский видеоролик министерства обороны РФ с выгрузкой беларуских военных был размещен на сайте министерства обороны Беларуси.

Информацию о месте нахождения беларуских военных в Казахстане подтвердил в эфире «Беларусь 1» заместитель командующего силами специальных операций Сергей Андреев.

«В соответствии с принятым решением миротворческий контингент от Беларуси прибыл на территорию Республики Казахстан транспортом Военно-космических сил Российской Федерации. Передислокация прошла в штатном режиме. Прибыли своевременно, без нарушений и задержек. По прибытии разместились, военнослужащие обеспечены нормальным проживанием, питанием. Взяли под охрану назначенные объекты и выполняют задачи по предназначению», — сказал Сергей Андреев.

Как стало известно, военнослужащие Беларуси не задействованы в «зачистках», а охраняют военный аэродром.

«На данный момент миротворческий контингент Беларуси выполняет задачу по охране и обороне военного аэродрома», — отметил Сергей Андреев.

На видео заметно, в состава миротворческой роты 103-й воздушно-десантной Витебской бригады есть также женщины. Из Беларуси привезли также несколько БТР-80.