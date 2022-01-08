Фура и Land Rover столкнулись в Оршанском районе: есть пострадавшие

В Оршанском районе 6 января около 16 часов на 152 км автодороги М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины произошло ДТП. В результате аварии пострадала женщина-водитель Land Rover.

По информации ГАИ по Витебской области, 66-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Iveco» с прицепом «Boro», при перестроении из правой полосы движения в левую не уступил дорогу попутно двигавшемуся автомобилю «Land Rover».

В результате аварии 53-летняя водитель легковушки получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводиться проверка.

Напомним, что 6 января в Полоцке произошла авария со смертельным исходом. 38-летний водитель автомобиля Renault Megane Scenic совершил наезд на движущегося по краю проезжей части дороги пешехода. Позже от полученных травм пешеход скончался в больнице.