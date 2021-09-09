В Полоцком районе водитель совершил наезд на нетрезвого пешехода

Около полуночи на 69 км трассы «Лепель-Полоцк-граница РФ» автомобиль «Volkswagen Passat» под управлением 24-летнего водителя совершил наезд на 35-летнего пешехода.

Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался в попутном направлении.

После оказания медицинской помощи, пострадавший отпущен домой.

Напомним, что утром 8 сентября на 5 км автодороги «Лепель-Полоцк-граница РФ» также случилось ДТП, в результате которого погиб пенсионер.