В Городке в аварии автомобиль совершил наезд на девочку 12 лет

ДТП
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Инцидент произошел утром 24 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе. 32-летний водитель Chevrolet Cruze в районе дома №56 по улице Комсомольской совершил наезд на девочку 12 лет, сообщили в ГАИ Витебска.

Потеряв управление автомобилем, водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan под управлением 64-летнего мужчины. Оба водителя в момент происшествия находились в трезвом состоянии.

В Городке в аварии автомобиль совершил наезд на девочку 12 лет

С полученными телесными повреждениями пострадавшего ребёнка госпитализировали.

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