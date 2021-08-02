Пьяный водитель насмерть сбил 69-летнюю велосипедистку в Глубокском районе

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Вчера, 1 августа в Глубокском районе пьяный водитель иномарки насмерть сбил 69-летнюю  велосипедистку. О происшествии сообщили в пресс-службе МВД.

На 3 км автодороги Подсвилье-Голубичи-Урожайная  31-летний водитель «Опеля» совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении велосипедистку 1952 года рождения. В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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