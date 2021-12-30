Для детей беженцев в Витебске проведут ёлку

Сегодня в пункте временного пребывания мигрантов на улице 5-я Индустриальная в Витебске проведут новогоднее представление. В нем примут участие как дети, так и взрослые мигранты из Ирака, Афганистана, Конго и других стран, которые прибыли по приглашению властей. Многочисленные попытки прорыва в Европу закончились ничем, поэтому мигранты вынужденно осели в Витебске.

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На один день пункт временного пребывания мигрантов будет украшен в праздничное убранство. Об этом сообщила председатель Витебской областной организации «Беларуское общество Красного Креста» Галина Желанова. Чиновник не уточнила, почему только на один день. Возможно, на следующий день все «рюшечки» повезут в другое учреждение, чтобы показать их уже беларуским обездоленным детям.

После представления для мигрантов им передадут собранную одежду, которая понадобится им суровой беларуской зимой, отметили организаторы.