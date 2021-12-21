Лукашенко приказал приняты самые жесткие меры по отношению к A1 Telekom Austria Group

Александр Лукашенко поручил провести оценку действий компании A1 Telekom Austria Group и «принять самые жесткие меры«. Об этом сообщил заместитель главы администрации Игорь Луцкий.

Луцкий отметил, по поручению Лукашенко будут приняты самые жесткие меры. «Необходимо разобраться, что происходит в компании, и впредь не допускать подобных проступков. Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой белорусской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 — международная компания, и что бы там не говорили, что они работают по правилам, в компании все перечеркнуто наглым образом», — заявил он.