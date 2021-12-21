Посол Австрии в Беларуси встретилась с матерью арестованного сотрудника А1

Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер встретилась с матерью арестованного на 15 суток сотрудника компании А1 Николая Бределева.

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Информацию о встрече посол опубликовала в Facebook. Алоизия Вергеттер высказала слова поддержки и назвала Татьяну Бределеву частью своей «глобальной семьи».

Напомним, что пресс-секретарь Николай Бределев был задержан силовиками 10 декабря. Позже стало известно о том, что он арестован на 15 суток. В провластных телеграм-каналах появилась информация о том, что пресс-секретарь A1 сливал информацию о клиентах. Компания A1 Telekom Austria провела корпоративное расследование. Позже компания заявила, что Бределев не имел доступа к данным клиентов.

По личному указанию Лукашенко власти проведут оценку действий крупнейшего оператора мобильной связи A1. Причина не называется. Представители властей почему-то говорят эзоповым языком и «путаются в показаниях».

Власти до сих пор не смогли соорудить официальную версию произошедшего. Ранее телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании пресс-секретаря мобильного оператора А1 Николая Бределева следующие: «сливал корпоративную информацию и личные данные абонентов авторам экстремистских Тelegram-каналов на протяжении полутора лет».

Теперь версия властей изменилась. По новой версии «сливом» занимался не сотрудник Николай Бределев, а вся компания А1. При этом, оказывается, сливались не личные данные, а «не тот контент и не туда«. Об этом заявил замглавы администрации Лукашенко Игорь Луцкий. Какой контент и куда «сливается» представитель Лукашенко пояснить не смог.