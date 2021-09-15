4G связь появится в сельских районах Витебской области

Более 5200 населенных пунктов получили доступ к мобильной свази по стандарту 4G.

Частный иностранный провайдер А1 расширили покрытие 4G-сети в Витебской области почти в 7 раз. Теперь высокоскоростной мобильный интернет по технологии LTE стал доступен более чем на 75% территории региона, включая сельскую местность, где проживает более 98% его населения.

В ходе реализации проекта в Витебской области было установлено более 200 базовых станций, работающих в частотном диапазоне 800 МГц.

Лидерами по территориальному покрытию 4G на Витебщине стали Чашникский (95,4%), Оршанский (93,5%), Лиозненский (90,3%), Бешенковичский (89,3%) и Лепельский (88,1%) районы.

По количеству населения, проживающего в зоне действия 4G-сети, на первом месте оказался Витебский район: здесь возможность пользоваться связью стандарта 4G доступна 99,7% жителей, заявляют провайдеры. Также больше 99% населения обеспечены доступом к связи четвертого поколения в Чашникском, Верхнедвинском и Полоцком районах. При этом наиболее существенные изменения произошли в Сенненском, Чашникском, Докшицком, Браславском и Верхнедвинском районах – после улучшения покрытия услугами 4G-связи теперь смогут воспользоваться вдвое больше их жителей.

Следует отметить, что в Евросоюзе на сегодняшний день активно внедряется стандарт 5G. Он приходит на смену предыдушему поколению — 4G.