Лукашенко поручил провести оценку действий компании А1

По личному указанию Лукашенко власти проведут оценку действий крупнейшего оператора мобильной связи A1. Причина не называется. Представители властей почему-то говорят эзоповым языком и «путаются в показаниях«.

Власти до сих пор не смогли соорудить официальную версию произошедшего. Ранее телеканал «Беларусь 1» сообщил о задержании пресс-секретаря мобильного оператора А1 Николая Бределева следующие: «сливал корпоративную информацию и личные данные абонентов авторам экстремистских Тelegram-каналов на протяжении полутора лет».

Теперь версия властей изменилась. По новой версии «сливом» занмался не сотрудник Николай Бределев, а вся компания А1. При этом, оказывается, сливались не личные данные, а «не тот контент и не туда«. Об этом заявил замглавы администрации Лукашенко Игорь Луцкий. Какой контент и куда «сливается» представитель Лукашенко пояснить не смог.

«Телекоммуникационный и контент-провайдер А1, работающий на территории Беларуси, в некотором смысле «сливал» не тот контент и не туда. Это нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила», — утверждает Луцкий.

Он также сказал, что Лукашенко дал «поручение провести оценку действий компании».

«Это не будет позволено ни одной компании. Как зарубежной, так и любой беларуской. Нельзя таким образом работать на территории нашей страны. А1 — международная компания, и что бы там не говорили, что они работают по правилам. В компании все перечеркнуто наглым образом», — сказал Луцкий.

А что же с Николаем Бределевым теперь?

Информации о его судьбе нет. Неделю назад «Наша Нiва» сообщила, что Николаю Бределеву дали 15 суток. Информация пришла от матери Николая. За что конкретно осуждён сын, женщине никто не сообщил.

Власти не подтвердили и не опровергли эту информацию. Теперь они переключили свое внимание с сотрудника и «взялись» за всю компанию A1.

В связи с задержанием Николая Бределева компания A1 Telekom Austria Group заявила протест.

«Его обвинили в распространении конфиденциальных данных компании. Кроме того, было опубликовано унизительное видео, содержащее личную информацию о его личной жизни. A1 Telekom Austria Group решительно осуждает это вторжение в личную сферу одного из своих сотрудников, поскольку она поддерживает разнообразие и свободу слова на протяжении всей своей деятельности», — говорится в заявлении на сайте компании.