По политической статье в Беларуси задержан пресс-секретарь мобильного оператора A1 Telekom Austria Group

Задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1 Николай Бределев, сообщил телеканал «Беларусь 1» в пятницу.
В сообщении телеканала утверждается, что Бределев «сливал корпоративную информацию и личные данные абонентов авторам экстремистских Тelegram-каналов на протяжении полутора лет».
«Сейчас задержанный дает показания. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку его действиям», — сказано в сообщении.
Позже компания A1 Telekom Austria Group подтвердила задержание Бределева в Минске. «Его обвинили в распространении конфиденциальных данных компании. Кроме того, было опубликовано унизительное видео, содержащее личную информацию о его личной жизни. A1 Telekom Austria Group решительно осуждает это вторжение в личную сферу одного из своих сотрудников, поскольку она поддерживает разнообразие и свободу слова на протяжении всей своей деятельности», — говорится в заявлении на сайте компании.
В заявлении компании A1 Telekom Austria Group подчеркивается, что компания имеет строгие правила и процедуры, направленные на предотвращение незаконных утечек данных, и расследует любые возможные нарушения.
«A1 Telekom Austria Group воспользуется всеми доступными юридическими и дипломатическими способами для поддержки и защиты наших сотрудников«, — сказано в заявлении.
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