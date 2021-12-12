По политической статье в Беларуси задержан пресс-секретарь мобильного оператора A1 Telekom Austria Group

Задержан пресс-секретарь мобильного оператора А1 Николай Бределев, сообщил телеканал «Беларусь 1» в пятницу.

В сообщении телеканала утверждается, что Бределев «сливал корпоративную информацию и личные данные абонентов авторам экстремистских Тelegram-каналов на протяжении полутора лет».

«Сейчас задержанный дает показания. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку его действиям», — сказано в сообщении.

Позже компания A1 Telekom Austria Group подтвердила задержание Бределева в Минске. «Его обвинили в распространении конфиденциальных данных компании. Кроме того, было опубликовано унизительное видео, содержащее личную информацию о его личной жизни. A1 Telekom Austria Group решительно осуждает это вторжение в личную сферу одного из своих сотрудников, поскольку она поддерживает разнообразие и свободу слова на протяжении всей своей деятельности», — говорится в заявлении на сайте компании.

В заявлении компании A1 Telekom Austria Group подчеркивается, что компания имеет строгие правила и процедуры, направленные на предотвращение незаконных утечек данных, и расследует любые возможные нарушения.