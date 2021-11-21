В Витебске за слив данных о силовиках задержан программист расчетно-справочного центра

Сотрудники ГУБОПиК арестовали 34-летнего инженера расчетно-справочного центра в Витебске, который сливал в сеть данные о сотрудниках правоохранительных органов и государственных служащих.

«С июня 2020 по ноябрь 2021 года мужчина размещал в деструктивном интернет-сообществе сведения о сотрудниках правоохранительных органов и госслужащих. Для этого использовал базу с паспортными данными, незаконно добытую на работе», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Беларуси.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.