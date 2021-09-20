Житель Витебска Сергей Думава приговорен к 9 годам лишения свободы за наклеивание стикеров

«Ни за что! Никаких доказательств представлено не было», — заявила сразу после оглашения приговора мать Сергея Алена. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, но матерям разрешили присутствовать. сообщает , сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

17 сентября, в день так называемого «народного единства», Первомайский районный суд Витебска приговорил жителя областного центра Сергея Думаву к самому суровому «политическому» наказанию за последнее время — 9 лет 15 суток в исправительной колонии.

Жителю Витебска Сергею Думаве предъявлено обвинение по нескольким статьям УК: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над людьми, погромы, поджоги, уничтожение имущества или вооруженное сопротивление властям), ч. 3 ст. 293(«Обучение или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках»), ст. 341 («Осквернение зданий и иных построек циничными надписями или изображениями»).

Судья Михаил Юрченко признал Сергея Думаву виновным по всем пунктам обвинения. Максимальный срок наказания — 9 лет колонии строгого режима по статье об организации массовых беспорядков. Кроме того, 2 года — якобы за обучение и подготовку к участию в массовых беспорядках. И 1 месяц ареста — за «осквернение зданий».

По совокупности наказаний и «поглощения менее сурового наказания более суровым» общий срок лишения свободы составил 9 лет 15 суток колонии в условиях усиленного режима.

Сергея Думаву задержали 22 марта 2021 года при наклеивании стикеров в городе. После задержания он признался, что нарисовал красным несколько надписей «Да здравствует Беларусь!». Видимо, эта надпись показалась судье особенно опасной. В обвинительном заключении также фигурируют надписи «3%» , «Красный партизан», «Уходи».

23 марта, на следующий день после задержания, в доме Сергея был проведен обыск. В гараже был обнаружен железный трафарет эмблемы беларуского национального герба «Пагоня», а также петарды, страйкбольные гранаты, дымовые шашки и другие не запрещенные к хранению предметы.

Первое судебное заседание состоялось 13 августа. Сергей отказался давать показания. Согласно письменным показаниям, он полностью отрицал свою вину по обвинению. Следующее заседание, 16 августа, было уже закрытым. Формальным поводом якобы стала фотография, сделанная во время суда и размещенная в Интернете. Во время вынесения приговора судья Михаил Юрченко запретил не только фотографировать, но даже записывать на диктофон.

Адвокаты Сергея Думавы собираются обжаловать решение Юрченко в областном суде Витебска.

Уважаемые читатели «Витебского Курьера», предлагаем Вам принять участие в голосовании. Считаете ли Вы что Сергей Думава является особо опасным преступником, место которого в тюрьме, или его нужно немедленно освободить и наградить.