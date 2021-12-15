Лукашенко находится с визитом в Витебске

Александр Лукашенко посещает сегодня Витебск. Сообщает официальный Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что он проведет встречу с «активом Витебска и области». А также расскажет о новом губернаторе Александре Субботине. Напомним, что неожиданное кадровое решение было принято 13 декабря.
«А сегодня Первый работает в Витебске, где также представит нового губернатора Александра Субботина и встретится с активом региона», — говорится в сообщении.
Некоторые подробности сообщает БелТА.
По информации агентства, Лукашенко выразил уверенность, что «Витебская область в сердце практически каждого белоруса всегда была и останется колыбелью духовности белорусского народа«.
«Тысячелетие назад здесь зарождались истоки нашей государственности, — приводит слова Лукашенко агентство. — А сегодня Витебск — фактически культурная столица Беларуси. Я уже не говорю о той природной красоте, которой славится наш Витебск и Витебщина«.
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«Стало больше порядка на земле, хорошо видно, особенно мне: я больше летаю над страной». Лукашенко похвалил и уволил Шерстнева