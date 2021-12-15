Лукашенко находится с визитом в Витебске

Александр Лукашенко посещает сегодня Витебск. Сообщает официальный Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что он проведет встречу с «активом Витебска и области». А также расскажет о новом губернаторе Александре Субботине. Напомним, что неожиданное кадровое решение было принято 13 декабря.

«А сегодня Первый работает в Витебске, где также представит нового губернатора Александра Субботина и встретится с активом региона», — говорится в сообщении.

Некоторые подробности сообщает БелТА.

По информации агентства, Лукашенко выразил уверенность, что «Витебская область в сердце практически каждого белоруса всегда была и останется колыбелью духовности белорусского народа«.