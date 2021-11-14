«Слуцкі збройны чын»: твердо стоять за родную Беларусь. Как начиналось антироссийское восстание беларусов

Сегодня годовщина восстания беларусов против российской оккупации.

Слуцкі збройны чын — восстание беларусов против российского большевистского режима. Целью восстания была объявлена защита независимости беларуской независимости и государственности под знаменем Беларуской Народной Республики (БНР).

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14 ноября 1920 года в Слуцке в доме Эдварда Войниловича начал работу Съезд Случчины. Это событие непосредственно предшествовало Слуцкому вооруженному восстанию беларусов.

В составе Съезда были 107 делегатов из окрестностей Слуцка. Правительство Беларуской Народной Республики назначило своим комиссаром в Слуцке Павла Жаврида.

Согласно Рижскому мирному договору территория Беларуси была разделена между Польшей и Советской Россией. Поздней осенью 1920 г. Случчина оказалась в переходном состоянии: Польша должна была передать регион под контроль большевиков. Местное население было не согласно с тем, что судьба Беларуси была решена без учета мнения самих беларусов. Позиция случчан была активно поддержана беларускими организациями из других уголков страны.

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На Съезде была избрана Рада Слуцка, в состав которой вошли Владимир Прокулевич (председатель), Василий Русак, Павел Жаврид и еще 15 человек. Ее задачами была организация гражданского управления в Слуцком районе, а также организация обороны края.

Съезд принял резолюцию, которая объявила власть Беларуской Народной Республики в Слуцке и регионе, и выразила протест против большевистской оккупации.

Через несколько дней была утверждена декларация Рада Слуцка, в которой она обязывалась «твердо стоять за независимость и свободу родной Беларуси и защищать интересы крестьянства от насилия со стороны чужеземных захватчиков».

Была объявлена мобилизация в милицию, по городкам и селам начали образовываться национальные комитеты в поддержку Рады Слуцка.

Многие регионы Беларуси были охвачены восстанием. Так на конференции в Холопеничах (тогда — центр волости Борисовского уезда) была принята резолюция, в которой высказывалось желание «мирным путём освободить Беларусь от польских и советских войск и дать ей возможность определиться без чьей бы то ни было диктатуры».

Похожая картина наблюдалась и в Минском уезде, так, доклад Военревкома БССР от 15 ноября 1920 г. содержит следующую информацию: «Население некоторых волостей, узнав о самоопределении Белоруссии, не хочет признавать никакой власти, кроме несуществующего правительства „незалежнай Беларусі“ и относится очень враждебно к организуемым волостным ревкомам, заявляясь, что власть нужно выбирать, а не назначать из Москвы». В ноябре того же года под бело-красно-белыми флагами восстали Погорельская и Якшицкая волости.