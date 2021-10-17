В Витебской государственной академии ветеринарной медицины создали вакцину для животных

В Витебской государственной академии ветеринарной медицины зявили о создании вакцины, которая способствует сохранности животных. Вакцину для животных назвали «БольшеВАК».

Препарат разработан в рамках государственной научно-технической программы при тесном сотрудничестве с ОАО «БелВитунифарм». Он эффективен против ряда заболеваний молодняка крупного рогатого скота – респираторных, желудочно-кишечного тракта, болезней органов воспроизводства, парагриппа-3. Цена ее импортного аналога примерно на 40–80% дороже. На разработку и производство беларуской вакцины было потрачено 180 тыс. рублей, пишет газета «Витебские вести».

По словам руководителя проекта завкафедрой эпизоотологии инфекционных болезней Петра Красочко, только за счет продаж препарат уже в 7,2 раза оправдал затраченные бюджетные средства. Уже выпущен и продан миллион доз вакцины на 1300 тысяч рублей. Кто стал «счастливым обладателем» новой вакцины не сообщается.

На регистрационных испытаниях в Беларуском государственном ветеринарном центре находятся еще пять вакцин, созданных в лабораториях витебского вуза совместно со специалистами ОАО «БелВитунифарм».