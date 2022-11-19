Под Поставами собаки загрызли мужчину

Хвостатые и усатые
Автор Опубликовано

Трагедия случилась в марте, когда 35-летний минчанин приехал на дачу в деревню Роскошь под Поставами. Через несколько дней до него не смогла дозвониться мать. Она и обратилась в милицию.

Милиционеры нашли истерзанный труп минчанина недалеко от его дачного дома. Оказалось, что вечером мужчина вышел на пробежку. Тогда на него набросились две немецкие овчарки и загрызли насмерть.

Собаки принадлежат 61-летнему директору минской фирмы. Во время трагедии за ними присматривал 30-летний сельчанин, который решил выпустить овчарок на прогулку.

На владельца питомцев и его знакомого завели уголовное дело за причинения смерти по неосторожности.

Читайте также: 14 августа в Верховье Витебского района случилась трагедия. Стая собак напала на маленького ребенка и загрызла б его, если бы не тетя рядом

загрызла
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by