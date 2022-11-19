Под Поставами собаки загрызли мужчину

Трагедия случилась в марте, когда 35-летний минчанин приехал на дачу в деревню Роскошь под Поставами. Через несколько дней до него не смогла дозвониться мать. Она и обратилась в милицию.

Милиционеры нашли истерзанный труп минчанина недалеко от его дачного дома. Оказалось, что вечером мужчина вышел на пробежку. Тогда на него набросились две немецкие овчарки и загрызли насмерть.

Собаки принадлежат 61-летнему директору минской фирмы. Во время трагедии за ними присматривал 30-летний сельчанин, который решил выпустить овчарок на прогулку.

На владельца питомцев и его знакомого завели уголовное дело за причинения смерти по неосторожности.