В водоемы Национального парка «Браславские озера» начали выпускать молодняк щуки

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В Национальном парке «Браславские озера» закончили первый этап зарыбления, сообщает районное издание «Браславская звезда». В озеро Снуды выпустили более 4000 особей щуки.

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Озера Национального парка зарыбляют по плану, составленному на основе рыбоводно-биологических обоснований. Весной 2021 года в водоемы выпустили более миллиона личинок щуки. Напомним, что годом ранее в водоемы было вупущено также более миллиона личинок щуки.

Рыбопосадочный материал для Браславских озер в этом году закупался в ОАО «Рыбхоз «Новинки» и рыбопитомника «Мекяны».

В озера Витебской области выпустили более 8 тонн рыбы

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