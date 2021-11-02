В водоемы Национального парка «Браславские озера» начали выпускать молодняк щуки

В Национальном парке «Браславские озера» закончили первый этап зарыбления, сообщает районное издание «Браславская звезда». В озеро Снуды выпустили более 4000 особей щуки.

Озера Национального парка зарыбляют по плану, составленному на основе рыбоводно-биологических обоснований. Весной 2021 года в водоемы выпустили более миллиона личинок щуки. Напомним, что годом ранее в водоемы было вупущено также более миллиона личинок щуки.

Рыбопосадочный материал для Браславских озер в этом году закупался в ОАО «Рыбхоз «Новинки» и рыбопитомника «Мекяны».