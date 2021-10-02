Беларусь будет реанимировать сборочные производства в Венесуэле

Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан встретился с министром промышленности и коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой.
Как сообщает посольство, стороны договорились придать новый импульс развития отношений. По мнению чиновников, необходимо активизации работы совместных предприятий по производству тракторов и другой «сложной техники».
Обсуждалось создание совместной рабочей группы, которая в том числе будет изучать новые формы взаимодействия между двумя странами в промышленной сфере.
Следует отметить, что экономика Венесуэлы переживает страшный глубокий политический и экономический кризис. Вчера в стране была проведена деноминация национальной валюты — отброшено сразу шесть нулей.
Беларуская помощь — последнее, на что может рассчитывать режим Мадуро, чтобы еще немного продержаться у власти.
Напомним, что на прошлой неделе Витебский облисполком отправил гуманитарную помощь Венесуэле.
Читайте также: Президента Венесуэлы атаковали несколько дронов