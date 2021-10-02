Венесуэльский боливар после очередной деноминации лишился шести нулей

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Венесуэла в пятницу, 1 октября, провела деноминацию, после которой у обесценившейся национальной валюты — боливара — стало на шесть нулей меньше, сообщает агентство Associated Press.

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До деноминации купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в 1 млн боливаров, которая по состоянию на четверг стоила около 25 американских центов. Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить около $25.

Ожидается, что деноминация боливара упростит кассовые операции и бухгалтерские расчеты, которые сейчас осложняет огромное количество нулей в суммах, передает агентство.

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Центральный банк Венесуэлы объявил о новой деноминации валюты в прошлом месяце. Ранее двухлитровая бутылка газировки могла стоить более 8 млн боливаров, при этом банки позволяли гражданам снимать не более 20 млн боливаров в день. Также сообщалось о том, что методы оплаты будут модернизированы, чтобы расширить цифровое использование боливара.

Правительство Венесуэлы уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.

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