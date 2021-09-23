Витебский облисполком окажет гуманитарную помощь Венесуэле

Власти Беларуси принял решение оказать Венесуэле гуманитарную помощь.

На Национальном правовом портале опубликовано постановление правительства №541 от 22 сентября, которым определен размеры помощи. Стоимость товаров, которые будут подарены властям Венесуэлы составляет более 1,43 млн рублей.

Медикаменты и средства индивидуальной защиты для Венесуэлы возьмут у Витебского облисполкома, Минздрава, МЧС, Госкомвоенпрома и госконцерн «Белнефтехим».

В состав гуманитарной помощи вошли одноразовые комбинезоны, бахилы, шапочки, маски, повязки, простыни, полумаски, а также препараты дексаметазон, гидрохлорид лидокаина, гепарин, цилапенем.