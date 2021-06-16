«Генпрокуратура» непризнанной ЛНР заявила о причастности Протасевича к зверским убийствам населения в Донбассе

Протасевич дал «признательные показания». Теперь ему может грозить расстрел в ЛНР / ОНТ

«Генеральная прокуратура» самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) провела следственные действия с задержанным в Беларуси бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в связи с его причастностью к преступлениям против мирного населения Донбасса. Об этом заявил генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко в среду, 16 июня.

Он поблагодарил Александра Лукашенко, назвав его президентом. Также член группировки ЛНР поблагодарил своих коллег из правоохранительных органов режима Лукашенко за предоставленную следователям ЛНР возможность провести необходимые следственные действия с Протасевичем.

По словам Горенко, в результате удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности Протасевича к украинскому батальону «Азов». Горенко утвержает, что благодаря интервью Протасевича на телеканале ОНТ теперь доказаны якобы имевшие место «зверские убийства мирных граждан Донбасса в 2014–2015 годах», а также «использование запрещенных средств и методов войны».

Горенко также заявил, что «полученные признательные показания Протасевича позволили продвинуться в расследовании возбужденного против него дела«.

Отметим, что во время пресс-конфренции беларуских силовиков с участием Протасевича было заявлено, что никто не проводил следственных действий с фигурантом, кроме структур режим Лукашенко. Было отмечено, что никаких запросов от следственных органов других стран не поступало.

Напомним, что Протасевич был задержан 23 мая после перехвата и экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair в связи с сообщением о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. В КГБ Беларуси заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Беларуси.