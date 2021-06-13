Родители Протасевича попросили Меркель «остановить Лукашенко»

Наталья и Дмитрий Протасевич (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)
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Родители бывшего главного редактора telegram-канала Nexta Романа Протасевича попросили канцлера Германии Ангелу Меркель помочь в его освобождении из рук группировки Лукашенко. Свою просьбу Наталья и Дмитрий Протасевич высказали в интервью немецкому изданию Bild.

Напомним, что Роман Протасевич был задержан в результате перехвата в воздухе иностранного самолета, летевшего транзитом через Беларусь. Провокация режима привела к полной воздушной блокаде Беларуси. Почти все страны Европы закрыли свое небо для самолетов авиакомпании «Белавиа» и прекратили использование беларуского воздушного пространства. Власти Евросоюза осудили режим Лукашенко и пообещали ввести новые санкции в адрес чиновников и подконтрольного им бизнеса.

«Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу. Им срочно нужна помощь, потому что ежедневно они подвергаются пыткам и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко. Каждый новый день, нет, каждый час, стоит жизни невиновным, в том числе детям», — приводит Bild слова родителей Протасевича.

Также родители политзаключенного рассказали, что их письма сыну не доставляют, а его адвокат «не может свободно разговаривать с ними по телефону». По их мнению, в опубликованных гостелеканалом интервью с Романом Протесевичем он делает вынужденные признательные показания, а на кадрах можно увидеть явные следы пыток.

Лидер Беларуси Светлана Тихановская на днях провела переговоры с руководством Германии и призвала Германию «занять последовательную позицию» в отношении режима Лукашенко. Она призвала применить санкции «против пособников режима и компаний, которые его поддерживают».

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