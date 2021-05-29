США прекратили авиасообщение с Беларусью, ввели дополнительные санкции и анонсировали новые санкции

США решили приостановить действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. США также объявили о повторном введении санкций против девяти госпредприятий и разработке санкций против ключевых представителей режима.

«Перенаправление Беларусью под ложным предлогом самолета Ryanair, совершающего перелет между двумя государствами—членами Евросоюза и последующий арест Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм. Эти события произошли на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений беларуского народа к демократии и соблюдению прав человека»,— говорится в официальном заявлении на сайте Белого дома.

В связи с инцидентом в Беларуси США объявили, что:

приостанавливают применение соглашения 2019 года с Беларусью об использовании воздушного пространства;

в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая;

намерены 3 июня вернуть ранее снятые санкции против девяти беларуских госпредприятий, гражданам США будет нельзя заключать с ними сделки или действовать в их интересах.

«Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой ОБСЕ»,— сказано в заявлении Белого дома.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение для авиаперевозчиков, призвав их проявлять крайнюю осторожность при пересечении воздушного пространства Беларуси. Ранее президент США Джо Байден поручил разработать ответ на вынужденную посадку самолета Ryanair.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске 23 мая. Находившихся на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу задержали. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Беларуси, а Международная организация гражданской авиации (ICAO) начала расследование экстренной посадки. По словам непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко, самолет посадили из-за сообщения о минировании, поступившего из Швейцарии, однако власти Швейцарии это отрицают. В Швейцарии заявили, что угрозу о минировании рейса Ryanair отправили после его разворота.

Напомним, ранее почти все страны Евросоюза приняли решение о прекращении авиасообщения Беларусью и транзитный пролет через территорию страны. Это может принести экономике Беларуси многомиллиардные потери.