Татьяна Шаракова из Орши завоевала золотую медаль на Кубке наций по велотреку в Гонконге

Спортсменка из Орши Татьяна Шаракова стала лучшей на Кубке наций по велотреку в Гонконге, завоевав золотую медаль в дисциплине скретч.

Спортсменка из Японии Юми Кадзихара стала второй, а третье место досталось Таньяне Кальво Барберо из Испании.

Всего на соревнованиях в Гонконге по велотреку белорусские спортсмены выиграли 5 наград, в том числе 3 — золотые.

Отметим, что с 23 по 27 июня в Минске пройдет чемпионат Европы по велоспорту на треке.