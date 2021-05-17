Татьяна Шаракова из Орши завоевала золотую медаль на Кубке наций по велотреку в Гонконге

Спортсменка из Орши Татьяна Шаракова стала лучшей на Кубке наций по велотреку в Гонконге, завоевав золотую медаль в дисциплине скретч.
Спортсменка из Японии Юми Кадзихара стала второй, а третье место досталось Таньяне Кальво Барберо из Испании.
Всего на соревнованиях в Гонконге по велотреку белорусские спортсмены выиграли 5 наград, в том числе 3 — золотые.
Отметим, что с 23 по 27 июня в Минске пройдет чемпионат Европы по велоспорту на треке.
Сборная Витебской области с чемпионата Беларуси по велоспорту привезла 6 медалей, из них 2 золотые Татьяны Шараковой