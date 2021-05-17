Татьяна Шаракова из Орши завоевала золотую медаль на Кубке наций по велотреку в Гонконге

Велосипедистка Татьяна Шаракова заняла 9-е место. Фото Reuters
Витебская область
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Спортсменка из Орши Татьяна Шаракова стала лучшей на Кубке наций по велотреку в Гонконге, завоевав золотую медаль в дисциплине скретч.

Спортсменка из Японии Юми Кадзихара стала второй, а третье место досталось Таньяне Кальво Барберо из Испании.

Всего на соревнованиях в Гонконге по велотреку белорусские спортсмены выиграли 5 наград, в том числе 3  — золотые.

Отметим, что с 23 по 27 июня в Минске пройдет чемпионат Европы по велоспорту на треке.

Сборная Витебской области с чемпионата Беларуси по велоспорту привезла 6 медалей, из них 2 золотые Татьяны Шараковой

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