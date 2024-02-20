Ставки на спорт в Favbet Беларусь

Лучшие букмекерские конторы Беларуси принимают ставки на на большое количество видов спорта. Ширина линии считается одним из главных критериев при выборе букмекера. А ведь важно обращать внимание не только на ассортимент спортивных дисциплин, но и на глубину линии (наличие второстепенных чемпионатов, минорных турниров и низших лиг). для многих пользователей БК также важна роспись событий. Ведь часто наиболее интересные варианты для сделок скрываются именно там. В этой статье рассмотрим линию букмекерской конторы Favbet, которая входит в число лучших БК Беларуси.

Линия букмекера Favbet

Фавбет предлагает одну из лучших линий среди букмекеров, работающих в Беларуси. Здесь доступны ставки более чем на 40 видов спорта. Кроме привычных футбола, баскетбола, хоккея и тенниса, поставить можно на экзотические для белорусских бетторов дисциплины. Среди таких:

гольф;

лакросс;

сквош;

херлинг (не путать с керлингом);

дартс;

флорбол;

дзюдо и другие.

Хорошо представлен автоспорт. Кроме Формулы-1 принимаются ставки также на ралли и Наскар. В линии присутствуют зимние виды спорта. Также доступны долгосрочные пари на итоги турниров. Принимаются прогнозы на политику и номинации в шоу-бизнесе. Доступна качественная киберспортивная линия.

Глубина росписи зависит от вида спорта и популярности игры. на топовые матчи по футболу доступно более 1500 вариантов ставок.

Как сделать ставку в Фавбет

Чтобы сделать ставку:

перейдите на сайт или в приложение Favbet; авторизуйтесь; внесите депозит; найдите и откройте необходимый ивент; сделайте ставку, нажав на коэффициент предполагаемого исхода; в купоне укажите сумму; подтвердите пари.

Также принимаются сделки по типу экспресс и система. Экспрессы принимаются от двух событий. Для системы необходимо внести в купон 3 и больше исходов, выбрать соответствующий тип ставки и указать вариант систем (например 2/4).