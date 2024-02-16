С 16 по 26 февраля маршрутки подвергнутся повышенному вниманию со стороны ГАИ

С 16 по 26 февраля Госавтоинспекция проводит широкий комплекс профилактических мер, направленных на улучшение безопасности перевозок пассажиров маршрутками.

Основная задача усиленного контроля — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием маршруток и снижение тяжести их последствий. Также важным является предупреждение нарушений, совершаемых водителями данного вида транспорта. Согласно статистике, с начала текущего года произошло шесть ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, в результате которых один человек погиб, а 15 получили травмы.

На всей территории страны инспекторы будут следить за соблюдением водителями маршрутных микроавтобусов Правил дорожного движения и перевозки пассажиров, особенно в отношении соблюдения требований безопасности. Организации-перевозчики, использующие неисправные транспортные средства, или их водители, допускающие серьезные правонарушения, подвергнутся дополнительным профилактическим мерам.