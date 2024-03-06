25% организаций Бешенковичского района — убыточны

Три района Витебской области оказались нерентабельными по итогам 2023 года, сообщает официальное заявление. Бешенковичский, Лиозненский и Шумилинский районы завершили прошлый год с убытками, общая сумма которых составила 8 600 000 рублей.

Наибольший чистый убыток в размере 7 500 000 рублей зафиксирован в Бешенковичском районе, где 25% предприятий оказались нерентабельными. Лиозненский район потерпел убыток в размере 700 000 рублей, что составляет 16,7% от общего числа организаций в районе. Шумилинский район завершил год с убытком в 400 000 рублей, что соответствует 14,3% убыточных предприятий.

Городокский район, который в 2022 году завершил год с чистым убытком в 1 600 000 рублей, в 2023 году смог сделать поворот, получив прибыль в размере 4 300 000 рублей.

Общая чистая прибыль организаций Витебской области в прошлом году составила 835 200 000 рублей, что на 4,1% выше, чем в 2022 году. Большая часть прибыли сконцентрирована в областном центре — 392 000 рублей, за ним следует Оршанский район с 195 000 000 рублей, а на третьем месте Новополоцк с 49 400 000 рублей.

Стремительно заметно, что прибыль организаций Новополоцка в 2023 году снизилась на 11,9% по сравнению с предыдущим годом.

В области выявлено 63 убыточных организации, что составляет 8,3% от общего числа. Суммарный чистый убыток за 2023 год составил 237 700 000 рублей, что является увеличением на 22,2%.

Исключение составили Дубровенский, Миорский и Толочинский районы, где не зарегистрировано убыточных организаций в прошлом году.