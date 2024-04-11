Оршанский льнокомбинат направляет 14 миллионов долларов США на приобретение нового оборудования

Витебская область
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Оршанский льнокомбинат намерен вложить 14 миллионов долларов США в приобретение нового оборудования.

В январе был объявлен тендер на поставку линий по очистке и котонизации короткого льноволокна, а его стоимость оценивается в 2 миллиона долларов. Несмотря на то, что этот этап тендера должен был завершиться в марте, национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен все еще находится на стадии “Подачи предложений”.

Второй тендер был объявлен в конце марта на приобретение оборудования для производства пряжи из смеси хлопка и котонизированного льноволокна, стоимостью примерно в 12 миллионов долларов.

В соответствии с условиями тендеров, оборудование для котонизации должно быть поставлено на предприятие до конца июля, а для изготовления смесовой пряжи – до конца октября. Обе закупки осуществляются за счет средств предприятия.

Почему стоит участвовать в тендерах?

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