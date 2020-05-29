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В Витебске строительство Софийского собора выносят на общественное обсуждение

Фото «Витьбичи»
Инфраструктура
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Инициатором такого проекта стал архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Его благословил патриарх Кирилл. Община, кстати говоря, была зарегистрирована еще в 2002 году. Настоятель прихода протоиерей Михаил Мартынович особо отмечает, что при возведении храма не запланировано использование бюджетных средств. Только спонсорская помощь и пожертвования. Место для строительства выбрано на левом берегу Двины в районе торгового центра «Беларусь».

Важная деталь – новая церковь будет копировать своего древнего «тезку» в Полоцке (построен при легендарном князе Всеславе Чародее в XI веке). Посвящение святой Софии (по-гречески «софия» – мудрость) в то время не только усиливало позиции христианства, но и повышало статус города, потому что главный Софийский собор построен в столице Византийской империи Константинополе. Этот период был веком наибольшего могущества Полоцкого княжества. Не зря подобные сооружения имели только Великий Новгород и Киев. Полоцкую святыню взорвали в XVIII веке во время Северной войны. Однако при строительстве нового собора в нынешнем виде в стиле барокко были сохранены фундаменты, во многом благодаря обмеру которых и разработана архитектурно-планировочная концепция, выполненная ООО «Стройторгсервис». Автором проекта стал известный белорусский архитектор Игорь Радько.

Удобное место расположения собора и высота (50 метров вместе с крестами) позволит наслаждаться его красотой из различных точек Витебска. Со стороны северного фасада будет башня с колокольней, пишут «Витьбичи»

Основные стены запроектированы из полнотелого кирпича с облицовкой снаружи кладкой из плинфы с чередованием с каменной. Изнутри собор планируется оштукатурить и украсить фресковой росписью.

Рядом расположится архитектурная композиция в честь белорусской святой – преподобной Евфросиньи Полоцкой. Главным фасадом сооружение будет обращено на мост Блохина.

В течение ближайшего времени планируется завершить проектные работы, провести экспертизу и общественное обсуждение. К строительству же община думает приступить уже в следующем году и завершить его в короткие сроки, чтобы не создавать проблем горожанам. Важным фактом является то, что при строительстве не должны пострадать зеленые насаждения.

Замечания и предложения по проекту можно будет записать в журнале в холле Свято-Успенского собора до 3 июля, а также направить письмо в отдел архитектуры и градостроительства горисполкома по адресу: 210 015, Витебск, улица Шубина, 5. Или же отправить свои соображения на электронную почту: [email protected] Дополнительная информация — по телефонам: 8 0212 24−62−99, 8 0212 24−62−97.

Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на областном архитектурно-градостроительном совете не позднее 17 июля.

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