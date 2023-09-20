На святой горе Афон румынский монах избил белорусского после совместной попойки

В одном из православных монастырей на святой горе Афон двое монахов – румын и белорус – после совместного распития спиртного поссорились и подрались. Румынский монах избил белорусского. Об этом сообщают греческие СМИ.

Как пишут издания, инцидент произошел в воскресенье 17 сентября около 18.30 во дворе сербского монастыря Хиландар.

По предварительным данным, священнослужители выпили две бутылки вина, после чего между ними возник конфликт “из-за спора по вопросам богословия”.

Уточняется, что 35-летний румын бил 52-летнего белоруса руками и ногами, а также пластиковой бутылкой. В результате тот получил повреждения.

Пострадавшего белоруса доставили в медцентр «Карион» и оказали там первую медицинскую помощь. А затем пострадавшего направили в больницу города Полигирос, где он проходил лечение с травмами лица.

Наш соотечественник заявил, что не хочет привлекать к ответственности своего оппонента, и не высказал желания, чтобы побои зафиксировал судмедэксперт.

Однако полиция задержала румынского священника, он подозревается в нанесении телесных повреждений человеку. Дело рассмотрит суд по делам о нетяжких правонарушениях в Салониках.