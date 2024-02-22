Недостроенную поликлинику на Богдана Хмельницкого в Витебске предлагают за 120 рублей: но есть подвох

На улице Богдана Хмельницкого в Витебске вновь предлагается к продаже недостроенное здание, предназначенное для женской поликлиники. Аукцион запланирован на 28 февраля, и начальная цена составляет три базовые величины, что в данный момент равно 120 рублям. Год назад аналогичная попытка продажи была предпринята за 111 рублей, но тогда покупателя не нашлось.

Здание под номером 28 по улице Богдана Хмельницкого ранее являлось роддомом и было предназначено для реконструкции в женскую поликлинику. Однако после вложения 1 315 086 рублей 10 копеек в строительство, процесс остановился, и на данный момент завершен лишь 13% реконструкции. Новому владельцу придется возместить бюджету сумму в 1,3 миллиона рублей, а также оплатить 5943 рубля 2 копейки за подготовку объекта к продаже.

Общая площадь здания составляет 1871,8 квадратных метра, оно построено из кирпича и имеет один или два этажа. В данный момент здание остается заброшенным, представляя собой недострой.