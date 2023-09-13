В Витебске в 2024 году может открыться самый большой торговый центр

В следующем году, возможно, будет открыт самый большой торговый центр в Витебске. Этот торгово-логистический комплекс находится на проспекте Фрунзе и создается на базе бывших цехов “БелВитунифрам”, над его реконструкцией работали более полутора лет. Планируется, что открытие состоится в 2024 году.

Здание производственного корпуса, общей площадью 24 685,1 квадратных метров, находится по адресу проспект Фрунзе, 77/2, и было продано предпринимателю Павлу Яковицкому за 484 700 рублей в 2017 году. В период с 2019 по 2020 годы проект реконструкции этого здания в торгово-логистический центр был успешно завершен частным предприятием “Квант-Проект”, а работы начались летом 2021 года.

Сейчас проводится тендер на закупку оборудования для обеспечения противопожарной безопасности в центре на общую сумму 2 372 691 рубль 20 копеек. В рамках этого тендера планируется установка системы автоматического пожаротушения, вентиляции, противодымной защиты, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, а также автоматизация спринклерного пожаротушения. Согласно условиям тендера, все работы по установке этого оборудования должны быть завершены до 7 февраля 2024 года.