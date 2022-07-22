Новый торговый центр появился в Орше

В настоящее время строительство торговых центров является весьма актуальным и востребованным. Такая тенденция вызвана потребительским спросом и существующими тенденциями на рынке. Именно по этому торговые центры в Орше строятся быстро и довольно массово.

Так, в районе Ремзавода уже построен торговый центр «Северный». Площадь нового объекта составляет более 1 тыс. кв. м. На его территории расположатся фирменные магазины агрокомбината «Юбилейный», «Тепличного», «Птицефабрики Оршанской», Оршанского хлебозавода, а также большой магазин «Маяк», магазин «Остров чистоты и вкуса», аптека, парикмахерская, банкомат. Планируется разместить и электрозаправочную станцию на два поста.

Открытие нового торгового центра «Северный» запланировано на осень.