В Орше на месте завода железобетонных изделий появится торговый центр

На месте бывшего Оршанского завода железобетонных изделий планируется реализовать новый инвестиционный проект в рамках Указа №506 «О развитии Оршанского района».

К 2025 году на этом месте будет создан крупнейший в городе торгово-развлекательный центр площадью свыше 25 тыс. кв. метров с соответствующей инженерной инфраструктурой. Это здание находится по адресу: ул. Владимира Ленина, 160.

Напомним, что недавно в Орше открылся новый магазин низких цен «Маяк».