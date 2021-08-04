В Орше на месте завода железобетонных изделий появится торговый центр

Инфраструктура
Опубликовано

На месте бывшего Оршанского завода железобетонных изделий планируется реализовать новый инвестиционный проект в рамках Указа №506 «О развитии Оршанского района».

К 2025 году на этом месте будет создан крупнейший в городе торгово-развлекательный центр площадью свыше 25 тыс. кв. метров с соответствующей инженерной инфраструктурой. Это здание находится по адресу: ул. Владимира Ленина, 160.

Напомним, что недавно в Орше открылся новый магазин низких цен «Маяк».

В Орше в 2021 году планируют начать строительство новой поликлиники

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook.

В аварии возле Докшиц погибла девушка

Главные Витебские часы «солидной конструкции», как символ навсегда потерянного...

завод железобетонных изделий магазин Орша
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Оршанском районе во время хищения зерна задержаны трое жителей региона
В ночь с 29 на 30 июля в Оршанском районе во время
018
В Орше пропала молодая женщина
В Витебской области продолжается поиск жительницы Орши
092
За прошедшие сутки в Витебской области произошли 4 пожара
За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области
055
наручники
У жителя Витебска изъяли 400 граммов маковой соломки
Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель
056
© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)