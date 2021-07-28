Сегодня в Орше открылся новый магазин низких цен «Маяк»

Сеть гипермаркетов низких цен «Маяк» 28 июля открыла новый продуктовый магазин в Орше по адресу: ул. Гаранина, 4.

«Маяк» может удивить своих покупателей огромным ассортиментом товаров. В дискаунтере представлены более 1500 наименований товаров повседневного спроса по оптовым ценам. Это и продукты питания, и электроника, и зоотовары, и бытовая химия, и товары для детей, и алкоголь. При чем, продукция представлена самая разная — от эконом-класса до премиум класса.

«Маяк» ориентирован на большие и малые города, а это значит, что теперь их жители смогут покупать любимые продукты гораздо дешевле.