«Комплект одного реклоузера стоит около 10 тыс. долларов» — Лиозненское РЭС о своей работе

Лиозненский район располагается недалеко от Витебска, на востоке граничит со Смоленской областью России, занимая площадь 1400 км2. В районе более 160 населенных пунктов с численностью жителей около 15 тыс. человек и ряд предприятий среднего и малого бизнеса, производящих молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сырье из льна…

Сергей Владимирович Воронин — начальник Лиозненского РЭС, поделился организацией работы и провел экскурсию по РЭС. В этой должности Сергей Владимирович с октября 2019 г., до этого 25 лет работал здесь главным инженером. Поэтому РЭС знает, как свои пять пальцев.

В Лиозненском РЭС сформировано четыре бригады: три занимаются ремонтом воздушных линий электропередачи, одна – ремонтом ТП (КТП) и автоматизацией сетей.

«Зона обслуживания у РЭС достаточно компактная, – рассказывает Сергей Воронин. – Самая дальняя точка находится в 60 км от РЭС, но и туда ездить приходиться не часто. В свое время мы активно повышали надежность ЛЭП в отдаленных населенных пунктах, к примеру, именно там в первую очередь меняли деревянные опоры на железобетонные. И это дало свои плоды – поездок туда у бригад стало в разы меньше, а это экономия не только человеческих, но и материальных ресурсов».

Около 150 км воздушных линий, находящихся на балансе РЭС, проходят по лесным массивам. Протяженность изолированных проводов (СИП) сегодня составляет 76 км – в первую очередь на них меняли и продолжают менять неизолированные провода именно в полосах леса.

Активно ведется и работа по расчистке просек: что-то выкашивается вручную, но большая часть все же с помощью механизированной установки на базе трактора МТЗ-21 под названием «К7». Созданная в филиале «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго», она не только выкашивает примерно 36 га ежегодно, но и приходит на помощь соседям – Витебскому сельскому и Рубовскому РЭС.

Ключевые цифры

Показатели потерь, повреждаемости и время восстановления – одни из ключевых показателей эффективности работы любого района электрических сетей.

«В 2019 г. общее количество аварийных отключений по сравнению с 2018 г. уменьшилось. И если в 2018 г. было зафиксировано 211 отключений, то в прошлом году – 189. Незначительно выросло количество устойчивых отключений.

Комплекс проводимых мероприятий последних лет позволил Лиозненскому РЭС не только четко контролировать технологический расход энергии на ее транспорт, но и постепенно снижать его. Так, в 2019 г. он составил 9,12%. Для сравнения, в 2012 г. он достигал 11,07%.

Пилотная автоматизация

В прошлом году в Лиозненском РЭС завершился очень важный процесс: именно в этом районе электросетей был реализован пилотный для РУП «Витебскэнерго» проект автоматизации линий электропередачи.

На восьми линиях электропередачи было установлено 50 реклоузеров 10 кВ и 23 ячейки КСО-БЭМН в 13 трансформаторных подстанциях. Работы велись в два этапа: первую очередь завершили в 2018 г., вторую – в 2019 г.

«Первоначально мы выбрали восемь наиболее протяженных линий и секционировали их, – рассказывает Сергей Воронин. – Благодаря реклоузеру, который срабатывает за считанные секунды, диспетчер четко понимает, на каком участке произошло повреждение, и в кратчайшие сроки направляет на место оперативно-выездную бригаду, тем самым значительно сокращая время отключения.

После реализации первой очереди оставалась еще некоторая настороженность, ведь диспетчер на своем рабочем месте еще не видел схему. Реклоузеры работали в сети, но информации полной еще не было. У диспетчера она появилась лишь после комплексной реализации программы».

К вопросу стоимости

Наиболее частые споры возникают по поводу стоимости: полный »». Вложения, безусловно, немалые, но преимущества очевидны: прежде всего повышение качества обслуживания потребителей, сокращение транспортных затрат, уменьшение времени отключений, простоев и недоотпуска энергии и т.д.

Масштабом поменьше

В начале февраля в Лиозненском районе стояла на удивление теплая и солнечная погода. Таким подарком природы нужно было воспользоваться, поэтому знакомство с энергетическим хозяйством Лиозненского РЭС немного затянулась.

Лиозненская мини-ГЭС, которая закончила свою работу в далеком 1970 г., но и сейчас пропускает через себя воды реки Мошна с большим шумом – видимо, чтобы привлечь инвестора для восстановления. Добромыслянская мини-ГЭС на реке Черница, которая была восстановлена в конце 1990-х гг. и до сих пор активно работает на все свои 212 кВ установленной мощности. Новые реклоузеры 10 кВ и один-единственный 35 кВ, принадлежащий частной фирме. Две ветроэнергетические установки на 3,5 и 2,5 МВт, которые хоть и принадлежат той же частной фирме, но находятся в диспетчерском ведении Лиозненского РЭС…

Посреди этого разнообразия трудится бригада по обслуживанию линий 10 кВ: сегодня эти энергетики работают рядом с подстанцией 110/35/10 кВ «Добромысли», передает ЭБ. Дел у них хватает: планы и проекты Лиозненского РЭС не так масштабны, как у энергосистемы в целом, зато важных задач поменьше – хоть отбавляй. Над ними и работают.

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