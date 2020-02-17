В «Витебскэнерго» объяснили для чего им нужны хищные клещи и клопы

Хищные клещи и клопы не первый год живут в теплицах РУП «Витебскэнерго»

Учитывая интерес, который проявили некоторые интернет-ресурсы к закупке РУП «Витебскэнерго» насекомых-энтомофагов, мы решили рассказать об этом немного подробнее.

В теплицах филиалов РУП «Витебскэнерго», расположенных в Оршанском и Полоцком районах, агрономы предпочитают использовать биологические, а не химические средства защиты растений от вредителей. Именно поэтому предприятие уже не первый год закупает насекомых-энтомофагов, таких как макролофус, фитосейулюс персимилис, амблисейус свирски. Они быстро адаптируются к жизни в теплицах и приносят хорошие результаты в борьбе с вредителями.

Например, макролофус – это хищный клоп, который предпочитает питаться белокрылкой, но также питается тлями, клещами и яйцами моли. За свою жизнь одна особь хищника уничтожает 2500 личинок белокрылки или 3500 яиц. За один день жертвой каждого макролофуса становится около 30 взрослых личинок тлей.

Кстати, в теплицах предприятия «работают» и другие полезные насекомые. Например, шмели, которые опыляют растения, повышая их урожайность.