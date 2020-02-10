На данный момент Полоцкая ГЭС выработала более 300 млн кВт·ч электроэнергии, об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в РУП «Витебскэнерго». Предприятие вносит весомый вклад в замещение углеводородов, а значит, и в энергетическую безопасность нашей страны.

Энергетики ежегодно входят в число лауреатов почетного звания «Человек года Витебщины». По итогам работы за прошлый год в номинации «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации» высокого звания удостоен Василий Велюго – начальник Полоцкой ГЭС.

Василий Петрович работает в отрасли более четверти века, с июля 2017 года возглавляет гидроэлектростанцию. До этого принимал непосредственное участие в строительстве Полоцкой ГЭС: от начала работ и до момента ввода ее в эксплуатацию. Под его непосредственным руководством станция успешно функционирует, поставляя в энергосистему страны «зеленую» энергию, произведенную силой воды.

Названы имена лауреатов премии «Человек года Витебщины-2019» (список лауреатов)