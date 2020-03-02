Публично осудили уклонистов. В Чашникском районе прошли выездные судебные заседания

На прошлой неделе в военном комиссариате Чашникского района прошли выездные судебные заседания. Судили уклонистов пригласив 11-классников гимназии, СШ №1, СШ №4 райцентра. Школьники присутствовали на заседании специально, с целью поучиться на чужих ошибках и не допускать своих, ведь им еще предстоит служить Родине.

Судебный процесс прошел над 25-летним жителем г. Новолукомля. Почему парень оказался на скамье подсудимых? Ответ прост: уклонялся от мероприятий призыва на воинскую службу. События в жизни молодого человека, которые привели к такому исходу, казалось, складывались не совсем просто. В 2015 году парень стал папой, и, соответственно, он получил отсрочку как имеющий ребенка в возрасте до 3 лет.

Прошло время, отсрочка закончилась — призывнику нужно было явиться на мероприятия призыва в августе 2019 года. Об этом он узнал, лично получив повестку весной 2018 года.

Прекрасно понимая всю ответственность в случае неявки по повестке, тем не менее вместо военкомата в августе 2019 года отправился на заработки в Россию. Сотрудники военкомата передали через близких родственников, что призывнику следует явиться 1 или 2 сентября, повторно предупредили об уголовной ответственности в случае неявки. Это предупреждение новолукомчанин тоже проигнорировал.

На суде он объяснил это тем, что ожидал расчета за работу, денежных средств, чтобы приехать домой, у него не было. Дальше причин не служить в армии, по мнению мужчины, только добавилось. После возвращения домой в начале сентября у него заболел ребенок. Так как супруга уже устроилась на работу, на больничный с ребенком пошел папа. Посетить военный комиссариат опять не было времени. Позже, с середины сентября 2019-го, мужчина устроился официально на работу и был отправлен в командировку. И снова в военкомате его не дождались. Но, как говорится, сколько веревочке не виться…

С большим опозданием парень понял и искренне раскаялся, что, не имея уважительных на то причин, пытался уклониться от призыва на воинскую службу. В результате служить в армии свои положенные 1,5 года все равно придется, а еще и выплатить немалый штраф — 80 базовых величин, передает Чырвоны Прамень. А судимость ляжет на всю жизнь темным пятном

Пройденные открытые судебные заседания станут уроком для будущих призывников и поводом задуматься. По окончании суда старший помощник прокурора Чашникского района Виолетта Богданович и начальник группы призыва Роман Дятловский ответили на вопросы приглашенных школьников, провели беседу о необходимости службы в армии и неотвратимости наказания за уклонение от призыва. За необдуманные поступки придется ответить по закону.

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