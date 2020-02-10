Лукашенко подписал указ о льготах для отслуживших в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля подписал Указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве».
Согласно документу устанавливается, что с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию, сообщает пресс-служба Президента.
Для граждан, прошедших срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении по завершении получения образования. Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.
Кроме того, введена норма о сохранении права пользования жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях членами семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы.
Принятие данного Указа позволит повысить социальную защиту лиц, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.
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1 комментарий
Какие могут быть льготы для рекрутов?…Они полагаются для профессиональных военных,отдавших защите государства,как призванию,определённый период своей жизни,причём с пользой.
А то,что подписано ныне — не более чем очередной дешёвый пиар.Причём настолько примитивный,что на него не купится не то что потенциальный призывник…к подобного рода безосновательным и безадресным указам скептически отнесутся и те,кому по долгу службы поручено комплектование армии профессиональными и боеспособными кадрами.
Всё это происходит потому,что после армии ничего не меняется…кроме испарившихся из головного мозга базовых знаний,дающих последнюю возможность поступить хотя бы в захудалый вуз (специально с малой буквы,потому как ВУЗов у нас больше нет).Молодой человек,отдавший «почётный» долг государству (не Родине),просто брошен на произвол судьбы.Поэтому косили,косят и будут косить…врать врущим — не преступление…