Минтранс реконструирует дорогу на Вильнюс до мая 2021 года

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире ОНТ сообщил, что реконструкция трассы М7 «Минск — граница Литвы» будет завершена до 1 мая 2021 года.

«Самый главный проект этого года — реконструкция дороги М7 Минск — Вильнюс и пункта пропуска «Каменный Лог», — отметил министр.

«В 2020 году мы продолжим реконструкцию основных наших направлений. В первую очередь это, конечно, реконструкция автомобильной дороги М-7 «Минск — граница Литовской республики». Мы планируем ее завершить до 1 мая 2021 года», — сказал он.

Министр рассказал, что этот проект реализуется с поддержкой Европейского инвестиционного банка.

«В этом году планируется завершить реконструкцию участка дороги М3 — обход Плещениц. Там 10-километровый участок. Мы делаем его по дорогам первой категории и дальше продолжим реконструкцию данной дороги в направлении Минска», — добавил Алексей Авраменко.

Министр рассказал и о других планах в области дорожного хозяйства. В частности, в этом году будет завершена реконструкция дороги Р53 от Кургана Славы до Смолевичей.