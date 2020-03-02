Volkswagen въехал в дерево в Чашникском районе

Из-за лопнувшего колеса 22-летний житель Чашник не справился с управлением. Автомобиль Volkswagen Golf вылетел в кювет и разбился о дерево. 25-летний пассажир доставлен в больницу.

Авария произошла 1 марта около 10 часов утра на 2 км автодороги «Чашники-Добромысли» вблизи деревни Должица Чашникского района.

Во время движения произошла разгерметизация переднего колеса, в результате чего водитель потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.

Пассажир с травмами был доставлен в Новолукомльскую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГАИ. Предположительно, авария произошла из-за изношенности шин.

ГАИ рекомендует водителям следить за состоянием шин не от случая к случаю, а комплексно. Проверяйте давление раз в неделю. Следите за глубиной протектора. Не забывайте следить за состоянием ниппелей, у них тоже есть срок службы.

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